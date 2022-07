Precari, supplenti senza stipendio da mesi e proroga dell’organico covid: le richieste della Flc Cgil (Di martedì 12 luglio 2022) Tante lavoratrici e lavoratori in queste settimane ci contattano per segnalarci gravissimi ritardi nel pagamento degli stipendi per i contratti di supplenza breve e saltuaria. Questa situazione insostenibile richiede un intervento urgente al fine di liquidare al più presto gli stipendi arretrati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 luglio 2022) Tante lavoratrici e lavoratori in queste settimane ci contattano per segnalarci gravissimi ritardi nel pagamento degli stipendi per i contratti di supplenza breve e saltuaria. Questa situazione insostenibile richiede un intervento urgente al fine di liquidare al più presto gli stipendi arretrati. L'articolo .

Pubblicità

Agenparl : Scuola, precari: il Ministero intervenga per pagare gli stipendi ai supplenti temporanei e per confermare l’organic… - lucianomondello : #scuola #mi #graduatorieprovinciali #supplenze #supplenti #docenti #precari - Si attende da un momento all'altro l'… - FRALOMY : Mi sono davvero rotto i coglioni. Al 6 luglio non mi è stato accreditato lo stipendio di maggio e giugno dal #miur.… -