Posillipo, si apre voragine nel marciapiede: in due ci finiscono dentro. Tre feriti (Di martedì 12 luglio 2022) Si apre una voragine nel marciapiede di via Posillipo. Tre uomini sono rimasti feriti. E' il drammatico episodio che si è consumato questa mattina all'altezza del Civico 77, in corrispondenza dell'ingresso di una palazzina. Napoli, voragine a Posillipo: tre feriti Il crollo è avvenuto intorno alle 8 nei pressi del ristorante "Pappagò".

