Politano, l’agente: “Mi dispiace per le parole di Spalletti. Anzichè stimolarlo, preferisce far polemica” (Di martedì 12 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Politano-NAPOLI. A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano: “Io a Dimaro? Vedremo nei prossimi giorni. Si naviga guardando ora dopo ora in questo momento. Le parole di Giuntoli e Spalletti su Politano? Mi sembra giusto chiarire la posizione di Politano perché mi dispiace per Spalletti ma non è assolutamente come dice lui. Lui parla come se Politano avesse chiesto di essere titolare, ma non è vero. Non avrei mai permesso questa cosa ad un mio giocatore perché il calcio è uno sport di competizione soprattutto quando si è in squadre di livello importante. Ho sempre detto ai miei giocatori che chi dimostra e merita, ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Matteo: “Io a Dimaro? Vedremo nei prossimi giorni. Si naviga guardando ora dopo ora in questo momento. Ledi Giuntoli esu? Mi sembra giusto chiarire la posizione diperché miperma non è assolutamente come dice lui. Lui parla come seavesse chiesto di essere titolare, ma non è vero. Non avrei mai permesso questa cosa ad un mio giocatore perché il calcio è uno sport di competizione soprattutto quando si è in squadre di livello importante. Ho sempre detto ai miei giocatori che chi dimostra e merita, ...

