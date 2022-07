Politano | l’agente attacca Spalletti | “È lui che vuole metterlo alla porta”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 luglio 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo, ha parlato ai microfoni di ‘Delietta Gol Summer Edition’, trasmissione in onda su Tv Luna del rapporto tra il Napoli e il suo assistito. Di seguito quanto evidenziato: “Non è vero checerca più spazio, ècheaccompagnarci. Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema, ma questo non è esatto. Questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse, rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in Matteo”. “Sappiamo bene che in una squadra come il Napoli ci sono delle rotazioni e non abbiamo mai fatto problemi per il minutaggio. Credo che ogni giocatore debba meritarsi il proprio spazio e noi rispettiamo le ...