Pogba “Tornato per vincere, la Juve una scelta di cuore” (Di martedì 12 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La Juve è stata una scelta di cuore. Sono Tornato qui, a casa, per fare bene e per vincere. Il sogno è la Champions, intanto però dobbiamo tornare a conquistare lo scudetto”. Si presenta così, determinato come non mai, Paul Pogba, nella prima conferenza stampa dopo il suo ritorno alla Juventus, dopo sei stagioni trascorse al Manchester United.“Mi siete mancati tanto. Sono molto contento di essere Tornato qui. Nell’ultimo anno ho pensato tanto a un mio possibile ritorno alla Juve. Sono veramente felice e credo che lo siano anche i tifosi. Ho vissuto anni bellissimi qui. Non sento pressione, sono fiducioso di poter fare bene”, ha aggiunto il francese.“Ho sempre avuto un buon rapporto con Allegri. L’ho sentito ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Laè stata unadi. Sonoqui, a casa, per fare bene e per. Il sogno è la Champions, intanto però dobbiamo tornare a conquistare lo scudetto”. Si presenta così, determinato come non mai, Paul, nella prima conferenza stampa dopo il suo ritorno allantus, dopo sei stagioni trascorse al Manchester United.“Mi siete mancati tanto. Sono molto contento di esserequi. Nell’ultimo anno ho pensato tanto a un mio possibile ritorno alla. Sono veramente felice e credo che lo siano anche i tifosi. Ho vissuto anni bellissimi qui. Non sento pressione, sono fiducioso di poter fare bene”, ha aggiunto il francese.“Ho sempre avuto un buon rapporto con Allegri. L’ho sentito ...

