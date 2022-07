Pogba: «C’erano altre squadre, ma è il mio cuore che ha scelto la Juventus» (Di martedì 12 luglio 2022) Paul Pogba si presenta alla stampa dopo il ritorno alla Juventus. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sono felice di tornare a casa, è così che mi sento qua. Avete visto tutti l’accoglienza delle persone, questo per me è qualcosa di più che un sogno. Sono molto molto contento”. Perché ora era il momento giusto per tornare? “I messaggi dei tifosi della Juventus mi hanno sempre fatto piacere, anche se ero concentrato sul fare bene allo United. Nell’ultima stagione, mancava solo un anno alla scadenza, ho pensato tanto al ritorno ed eccomi qua. Adesso sono felice io e sono felici i tifosi”. Se sento più pressione rispetto alla prima volta? “Pressione? Cosa significa? (ride, ndr). Non sento la pressione, sono fiducioso verso me stesso e voglio solo fare bene con la Juventus”. Quanto ha influito la presenza di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Paulsi presenta alla stampa dopo il ritorno alla. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sono felice di tornare a casa, è così che mi sento qua. Avete visto tutti l’accoglienza delle persone, questo per me è qualcosa di più che un sogno. Sono molto molto contento”. Perché ora era il momento giusto per tornare? “I messaggi dei tifosi dellami hanno sempre fatto piacere, anche se ero concentrato sul fare bene allo United. Nell’ultima stagione, mancava solo un anno alla scadenza, ho pensato tanto al ritorno ed eccomi qua. Adesso sono felice io e sono felici i tifosi”. Se sento più pressione rispetto alla prima volta? “Pressione? Cosa significa? (ride, ndr). Non sento la pressione, sono fiducioso verso me stesso e voglio solo fare bene con la”. Quanto ha influito la presenza di ...

