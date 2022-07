Pubblicità

Pirelli Angel Urban, pneumatici per bici e e-bike con tecnologia da moto

MILANO - Si chiama Angel Urban la nuova linea di gomme Pirelli per bici ed e-bike, dedicata specificamente agli spostamenti metropolitani ed extra-urbani. I nuovi pneumatici hanno messo a frutto i decenni di esperienza nel mondo dei pneumatici per le due ruote a motore, in particolare per moto e scooter. Angel Urban è dedicata alla nuova e-mobility e porta nel ciclismo la grande esperienza nel mondo dei pneumatici per le due ruote a motore.