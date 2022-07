Pippo Franco ictus, ricoverato d’urgenza in ospedale: come sta? «Gravissime condizioni» (Di martedì 12 luglio 2022) Pippo Franco è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un ictus: scopriamo cosa è successo e come sta adesso. Leggi anche: Pippo Franco: età, moglie, figli, figlio Simone, candidato in politica, canzoni, foto ieri e oggi, Instagram Pippo Franco ricoverato in ospedale Pippo Franco pare sia stato ricoverato al Gemelli di Roma. La notizia... Leggi su donnapop (Di martedì 12 luglio 2022)toina causa di un: scopriamo cosa è successo eadesso. Leggi anche:: età, moglie, figli, figlio Simone, candidato in politica, canzoni, foto ieri e oggi, Ingraminpare siatoal Gemelli di Roma. La notizia...

Pubblicità

supereroetv : Ma come Pippo Franco in gravissime condizioni? - Stefania_67 : Pippo Franco gravissimo, ricoverato per ictus. Mesi fa al centro di uno scandalo affermò: “Ho fatto il vaccino e po… - adrianomeisss : ?? PIPPO FRANCO RICOVERATO AL GEMELLI IN GRAVI CONDIZIONI - mummy53690440 : Pippo Franco gravissimo, ricoverato per ictus. Mesi fa al centro di uno scandalo affermò: “Ho fatto il vaccino e po… - Investigsocial : Fonte esclusiva Rosica Alessandro. Quanto riportato prima da me, su Pippo Franco, vi aggiorno che le condizioni sta… -