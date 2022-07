Pippo Franco ha avuto un ictus, ricoverato d’urgenza: come sta? Le condizioni (Di martedì 12 luglio 2022) Pippo Franco ricoverato d’urgenza a Roma per un ictus. L’attore avrebbe avuto un malore nella notte tra l’11 e il 12 luglio e sarebbe stato trasportato immediatamente in ospedale, così come riferisce FanPage. Pippo Franco ha avuto un ictus, ricoverato d’urgenza Le sue condizioni sarebbero apparse fin da subito molto gravi e attualmente è ricoverato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 12 luglio 2022)a Roma per un. L’attore avrebbeun malore nella notte tra l’11 e il 12 luglio e sarebbeto trasportato immediatamente in ospedale, cosìriferisce FanPage.haunLe suesarebbero apparse fin da subito molto gravi e attualmente è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

