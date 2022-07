Piera Bassino | chi è la moglie di Pippo Franco e perché è famosa

Leggi su dilei

(Di martedì 12 luglio 2022) Ultime ore delicate pere suo marito, che è stato ricoverato d’urgenza a Roma a seguito di un ictus; la donna non è solo conosciuta per essere ladello storico pilastro della commedia italiana e madre dei loro due figli: scopriamo insieme chi è eè diventata: chi è eè la donna con cuiha condiviso e condivide la sua vita negli ultimi anni, ma prima di lei il comico è stato sposato per ben vent’anni con l’attrice Laura Troschel, da cui ha avuto il suo primo figlio, Simone.è ...