Piazza Affari chiude debole, banche ancora sotto pressione (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Chiusura sotto la parità per Piazza Affari nel giorno che sarà ricordato come quello in cui l’eurodollaro è sceso sotto la parità. In attesa del dato di domani sull’inflazione Usa, che in caso risultasse maggiore delle stime potrebbe favorire un approccio ancora più da falco della Federal Reserve, il biglietto verde ha continuato a rafforzarsi nei confronti della moneta unica facendo segnare all’eur/usd un minimo storico a 0,99998$. Fatta eccezione per Saipem, che al termine dell’offerta in opzione ha perso quasi 50 punti percentuali (-48,56%), le performance peggiori sul Ftse Mib sono state registrate dall’accoppiata formata da Amplifon e DiaSorin, in rosso rispettivamente del 6,99 e del 4,52 per cento. Sul paniere delle blue chip, che ha chiuso a 21.485,7 punti (-0,38%), lettera ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Chiusurala parità pernel giorno che sarà ricordato come quello in cui l’eurodollaro è scesola parità. In attesa del dato di domani sull’inflazione Usa, che in caso risultasse maggiore delle stime potrebbe favorire un approcciopiù da falco della Federal Reserve, il biglietto verde ha continuato a rafforzarsi nei confronti della moneta unica facendo segnare all’eur/usd un minimo storico a 0,99998$. Fatta eccezione per Saipem, che al termine dell’offerta in opzione ha perso quasi 50 punti percentuali (-48,56%), le performance peggiori sul Ftse Mib sono state registrate dall’accoppiata formata da Amplifon e DiaSorin, in rosso rispettivamente del 6,99 e del 4,52 per cento. Sul paniere delle blue chip, che ha chiuso a 21.485,7 punti (-0,38%), lettera ...

Pubblicità

hiboss_hiboss : @Qua_Agatha Cavoli loro. Io mi ero appassionato ai problemi di Bepi e della Maria, quelli che gestivano il baretto… - be_marconi : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari chiude in leggero calo (-0,4%). Pesano i timori per equilibri nella maggioranza - MilanoFinanza : Piazza Affari chiude in leggero calo (-0,4%). Pesano i timori per equilibri nella maggioranza… - paolocalcinari : RT @classcnbc: #UPDATE - borse europee invertono la rotta e chiudono in verde, tranne Milano: ????-0,3% ????+0,8% ????+0,5% ????+0,2% #SAIPEM zav… - classcnbc : #UPDATE - borse europee invertono la rotta e chiudono in verde, tranne Milano: ????-0,3% ????+0,8% ????+0,5% ????+0,2%… -