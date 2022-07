(Di martedì 12 luglio 2022) Continua ilall'fra ritardi e cancellazioni delle compagnie'. Colpa degli hub europei'. Previsti 40 nuovi addetti nei servizi a terra, dai check - in alla rampa, per limitare i disagi ...

Continua il caos all'aeroporto fra ritardi e cancellazioni delle compagnie'. Colpa degli hub europei'. Previsti 40 nuovi addetti nei servizi a terra, dai check - in alla rampa, per limitare i disagi ...All'aeroporto diieri sera sono stati dirottati verso altri scali iche dovevano atterrare dalle 22,30 in poi proprio per le condizioni meteo che non permettevano atterraggi in ... Peretola: voli annullati e bagagli smarriti. Caos aeroporto, arriva il 'facilitatore' Anche ieri voli annullati, partenze e arrivi con ritardi di ore ... pare ci sia la ripresa repentina e inaspettata dei viaggiatori. Basti dire che anche a Peretola lo scorso aprile il traffico aereo è ...