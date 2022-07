Perché perdi tanti capelli? Tante sono le cause… ma arriva anche qualche valido rimedio (Di martedì 12 luglio 2022) Ti svegli e trovi capelli sul cuscino. Ti fai la doccia e il piatto e tanti ciuffi piovono giù insieme all’acqua. La scienza può spiegarti Perché perdi tanti capelli. E può anche suggerirti delle cure specifiche ed efficaci. Il problema è più diffuso di quel che pensi… Quasi il quaranta percento degli uomini italiani soffrono di calvizie o alopecia. Esiste un modo per evitare di pelarsi? Spesso si tira in ballo il testosterone. Oppure si dice che è colpa della circolazione. Da un punto di vista biologico, però, gli ormoni e il sangue c’entrano fino a un certo punto. Diciamo che quasi tutti gli studi più recenti concordano nel associare la calvizie a cause molteplici. Ma un fattore risulta decisivo: la predisposizione genetica. Caduta dei capelli: se ... Leggi su curiosauro (Di martedì 12 luglio 2022) Ti svegli e trovisul cuscino. Ti fai la doccia e il piatto eciuffi piovono giù insieme all’acqua. La scienza può spiegarti. E puòsuggerirti delle cure specifiche ed efficaci. Il problema è più diffuso di quel che pensi… Quasi il quaranta percento degli uomini italiani soffrono di calvizie o alopecia. Esiste un modo per evitare di pelarsi? Spesso si tira in ballo il testosterone. Oppure si dice che è colpa della circolazione. Da un punto di vista biologico, però, gli ormoni e il sangue c’entrano fino a un certo punto. Diciamo che quasi tutti gli studi più recenti concordano nel associare la calvizie a cause molteplici. Ma un fattore risulta decisivo: la predisposizione genetica. Caduta dei: se ...

