Perché la maglia del Sassuolo sarà l’unica verde del prossimo campionato

La maglia del Sassuolo è sempre più verde. Non solo, sarà l'unica di questo colore che vedremo indossare dai calciatori nella stagione di Serie A che inizia sabato 13 agosto e termina il 4 giugno 2023. Anche il Sassuolo, come diverse altre società di calcio, è vestito da Puma, che nelle ultime stagioni ha deciso di puntare molto nell'abbigliamento tecnico e non solo dei football club (con Mercedes ha appena presentato le scarpe da calcio più veloci di sempre). La nuova divisa degli emiliani, che hanno come colori sociali il nero e il verde, sarà indossata dalla prima squadra maschile, da tutte le rappresentative giovanili e dalla compagnie femminile (che milita nella Women Serie A). Ispirata al concept Made With Style, la nuova casacca del ...

