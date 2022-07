Per trattenere il M5s Draghi promette il salario minimo “all’italiana”: cosa prevede l’esercizio di equilibrismo previsto dalla legge di Orlando (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi riparte da dove aveva interrotto il discorso con i 5 Stelle: “Ho già detto che per me non c’è un governo senza M5s e non c’è un governo Draghi altro che l’attuale”. E la conferenza stampa dopo l’incontro del governo con i sindacati sembra una catena di segnali da mandare come ricevuta di ritorno in risposta alla lettera con i 9 punti che gli ha consegnato Giuseppe Conte ormai una settimana fa. Il capo del governo – dopo aver incontrato i sindacati a Palazzo Chigi – rilancia un “patto sociale”, annuncia provvedimenti urgenti sul caro energia entro la fine del mese e altri più strutturali nella legge di bilancio. “L’economia e la giustizia sociale hanno bisogno che si facciano” dice. E il governo “intende muoversi nella direzione” del salario minimo. Sono tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Marioriparte da dove aveva interrotto il discorso con i 5 Stelle: “Ho già detto che per me non c’è un governo senza M5s e non c’è un governoaltro che l’attuale”. E la conferenza stampa dopo l’incontro del governo con i sindacati sembra una catena di segnali da mandare come ricevuta di ritorno in risposta alla lettera con i 9 punti che gli ha consegnato Giuseppe Conte ormai una settimana fa. Il capo del governo – dopo aver incontrato i sindacati a Palazzo Chigi – rilancia un “patto sociale”, annuncia provvedimenti urgenti sul caro energia entro la fine del mese e altri più strutturali nelladi bilancio. “L’economia e la giustizia sociale hanno bisogno che si facciano” dice. E il governo “intende muoversi nella direzione” del. Sono tutti ...

