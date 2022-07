” Per questo sono sparita..” Belen Rodriguez, la verità sull’assenza degli ultimi tempi: il motivo era grave (Di martedì 12 luglio 2022) Belen Rodriguez torna a sorpresa sui social dopo un periodo di “latitanza”. Spiega il motivo che l’ha costretta ad allontanarsi. È solita vederla sui social quanto costa le magnifiche foto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 12 luglio 2022)torna a sorpresa sui social dopo un periodo di “latitanza”. Spiega ilche l’ha costretta ad allontanarsi. È solita vederla sui social quanto costa le magnifiche foto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

EzioGreggio : Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… ( fonte certa ) - Giorgiolaporta : No cara @RaiNews, #Burioni non ha fatto #bodyshaming nei confronti di una militante della #Lega, ma di una ragazza… - AlexBazzaro : Da leggere. Non solo perché parla di #Burioni che offende una donna disabile, ma perché spiega come si è arrivati a… - ShitPos93527936 : Abbiamo tenuto Ciangulan10 per questo fenomeno sto impazzendo - voigragio : RT @THICCASS0: io vivo per il cuozzo che ho incontrato che ha salvato un cane abbandonato per strada e l’ho trovato al baretto dei cuozzi c… -