Per Forza Italia, la giunta Manfredi ha in serbo un maxi-condono pro furbetti (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il piano triennale di conciliazione annunciato dall'assessore al bilancio del Comune Pier Paolo Baretta oggi su Il Mattino non convince Forza Italia. Secondo il coordinatore vicario regionale Fulvio Martusciello e il consigliere comunale Domenico Brescia il piano che mira a recuperare l'evasione record che si registra in città per Imu, Tari, fitti di immobili comunali e multe non è altro che un condono mascherato che finirà per premiare i furbetti e peggiorare ancor di più, nel tempo, le percentuali di riscossione. Percentuali che, va sottolineato, sono già da crac finanziario. Secondo i dati tratti dalla relazione dei Revisori dei Conti compilata per il bilancio di rendiconto del 2021 e riportati stamattina sul quotidiano diretto da Francesco de Core, solo il 28% dei ...

