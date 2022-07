Pentathlon, Europei U19 & U17 2022: tre azzurrini accedono alla finale (Di martedì 12 luglio 2022) Proseguono oggi a Cracovia, in Polonia, gli Europei U19 & U17 2022 di Pentathlon moderno: nelle qualificazioni maschili U19 accedono alla finale Valerio Barletta, Matteo Bovenzi e Alessandro Pavolini, mentre nella staffetta femminile U17 si classificano ottave Anna Chiara allara e Giulia Fancelli. Nelle qualificazioni maschili U19 Alessandro Pavolini (Athlion) si classifica 13° con 1149 nel Gruppo A, vinto dal ceco Stepan Surma con 1173, mentre viene eliminato Edoardo Gilioli, 19° con 1122. Nel Gruppo B, vinto dal bulgaro Lubomir Germanov con 1201, invece, passano il turno sia Valerio Barletta (Cinque Per Tutti), 10° con 1162, che Matteo Bovenzi (Area 51), 16° con 1152. Nella staffetta femminile U17 l’Italia si classifica all’ottavo posto con 1018 ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Proseguono oggi a Cracovia, in Polonia, gliU19; U17dimoderno: nelle qualificazioni maschili U19Valerio Barletta, Matteo Bovenzi e Alessandro Pavolini, mentre nella staffetta femminile U17 si classificano ottave Anna Chiarara e Giulia Fancelli. Nelle qualificazioni maschili U19 Alessandro Pavolini (Athlion) si classifica 13° con 1149 nel Gruppo A, vinto dal ceco Stepan Surma con 1173, mentre viene eliminato Edoardo Gilioli, 19° con 1122. Nel Gruppo B, vinto dal bulgaro Lubomir Germanov con 1201, invece, passano il turno sia Valerio Barletta (Cinque Per Tutti), 10° con 1162, che Matteo Bovenzi (Area 51), 16° con 1152. Nella staffetta femminile U17 l’Italia si classifica all’ottavo posto con 1018 ...

