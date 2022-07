Pensioni e salario minimo: cosa succede in autunno (Di martedì 12 luglio 2022) La presentazione del XXI Rapporto annuale Inps, illustrato dal Presidente Pasquale Tridico, è stata l’occasione per fare il punto su Pensioni, lavoro e salario minimo in vista dei prossimi mesi, laddove si preannuncia un autunno piuttosto caldo sul piano politico-parlamentare ma in cui non potranno essere elusi i temi sul tavolo. salario minimo “Dopo l’approvazione della direttiva sul salario minimo in Europa – ha detto il Ministro del Lavoro Andrea Orlando – penso che vi siano le condizioni per una intesa con le parti sociali per arrivare ad un punto di caduta positivo che tenga conto della peculiarità italiana, facendo derivare il salario minimo, comparto per comparto, dai contratti comparativamente maggiormente ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 luglio 2022) La presentazione del XXI Rapporto annuale Inps, illustrato dal Presidente Pasquale Tridico, è stata l’occasione per fare il punto su, lavoro ein vista dei prossimi mesi, laddove si preannuncia unpiuttosto caldo sul piano politico-parlamentare ma in cui non potranno essere elusi i temi sul tavolo.“Dopo l’approvazione della direttiva sulin Europa – ha detto il Ministro del Lavoro Andrea Orlando – penso che vi siano le condizioni per una intesa con le parti sociali per arrivare ad un punto di caduta positivo che tenga conto della peculiarità italiana, facendo derivare il, comparto per comparto, dai contratti comparativamente maggiormente ...

