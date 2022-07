“Pensavo mi avrebbero protetto dal diavolo” | lo strano tweet di Mia Khalifa | cosa avrà voluto dire?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 12 luglio 2022) L’ex diva dell’hard Mia, oggi attivissima su OnlyFans, ha pubblicato uno stranissimo post su Twitter dove affermata di aver bisogno di essere “protetta dal”. Come noto, Mia– in passato l’attrice più cercata su PornHub – ha rinunciato alla sua carriera nell’hard ma continua a pubblicare contenuti su OnlyFans, continuando a stupire con i suoi scatti ‘hot’. Tuttavia, i fan non hanno potuto fare a meno di notare lopubblicato dalla star libanese-americana. “che un paio di pietre e qualche saggio midal”, ha scritto lalo scorso 8 luglio, aggiungendo l’emoji del clown. thought a couple rocks and some sage would protect me from the devil ? — ...