Paul Haggis rompe il silenzio dopo l’arresto: “Sono innocente e non ho mai commesso alcuna violenza sessuale” (Di martedì 12 luglio 2022) “Sono innocente e non ho mai commesso alcuna violenza sessuale”. Ecco la versione di Paul Haggis. Il regista premio Oscar per Crash, arrestato alcune settimane fa per violenza sessuale mentre era in Puglia per partecipare ad un festival, ha raccontato a Repubblica la sua versione dei fatti e dei fari puntati addosso per un reato infamante che dice di non avere mai commesso. Del resto, come riporta il quotidiano del gruppo Gedi, la giudice Wilma Gilli di Brindisi ha sentenziato in prima istanza “assenza di violenza e costrizione” mentre gli investigatori avevano puntato la loro attenzione sul fatto che sembra essersi trattato di “una storia che ruota attorno al concetto di consenso”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “e non ho mai”. Ecco la versione di. Il regista premio Oscar per Crash, arrestato alcune settimane fa permentre era in Puglia per partecipare ad un festival, ha raccontato a Repubblica la sua versione dei fatti e dei fari puntati addosso per un reato infamante che dice di non avere mai. Del resto, come riporta il quotidiano del gruppo Gedi, la giudice Wilma Gilli di Brindisi ha sentenziato in prima istanza “assenza die costrizione” mentre gli investigatori avevano puntato la loro attenzione sul fatto che sembra essersi trattato di “una storia che ruota attorno al concetto di consenso”. ...

