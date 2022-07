(Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Come affrontiamo questo momento? Oggi abbiamo un confronto con le parti sociali che deve mettere in campo le risposte, dobbiamo stare vicino alle famiglie, alle imprese”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano, all'assemblea nazionale di Confagricoltura.ha parlato di “teatrino” riferendosi a ciò che sta succedendo in questi giorni tra i palazzi della politica: “Stiamo assistendo ad una sorta disu ciò che succede al Senato, mi interessa molto di più il dibattito sul salario minimo, su come si affrontano idelle famiglie e imprese”, ha aggiunto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Patuanelli “Troppa foga comunicativa, affrontare i problemi del Paese” - - ItaliaNotizie24 : Patuanelli “Troppa foga comunicativa, affrontare i problemi del Paese” - LaNotifica : Patuanelli “Troppa foga comunicativa, affrontare i problemi del Paese” - blogsicilia : #notizie #sicilia Patuanelli “Troppa foga comunicativa, affrontare i problemi del Paese” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Come affrontiamo questo momento? Oggi abbiamo un confronto con le parti sociali che deve metter… -

SardiniaPost

Per +Europa invece 'le parole disono pesanti. Conte tira troppo la corda'. Salvini: "... No amici miei, il popolo ha portato anchepazienza. Il primo giorno utile bisogna votare. Noi ...... cioè di avereacqua. È paradossale che in estate si arrivi ad averne troppo poca '. ... Sia il ministro Gelmini checonfermano che per quest' ultima ci sono i parametri: io mi auguro ... Patuanelli “Troppa foga comunicativa, affrontare i problemi del Paese” - sardiniapost Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, all’assemblea nazionale di Confagricoltura. Patuanelli ha parlato di “teatrino” riferendosi a ciò che sta succedendo in […] ROMA ...I pentastellati non hanno preso parte alla votazione finale a Montecitorio. La vera partita si giocherà però a Palazzo Madama, dove i voti sulla fiducia e sul testo sono unificati. I pentastellati val ...