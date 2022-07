Patto europeo per l’orticoltura: la Toscana tra le prime firmatarie (Di martedì 12 luglio 2022) Un Patto europeo per rendere i sistemi produttivi del comparto orticolo più sostenibili e capaci di rispondere sul piano di una sempre maggiore qualità e salubrità dei prodotti alle necessità dei consumatori. Tutto ciò rafforzando la collaborazione istituzionale tra le Regioni dell’Unione. Questa una delle più importanti novità, che ha visto la Toscana tra i primi sottoscrittori, emerse dall’evento annuale della Rete Eriaff (Regioni europee per l’innovazione in agricoltura, foreste e alimentazione) che si è riunito nei giorni scorsi a Salonicco, ospitato dalla Regione greca della Macedonia centrale. “La Regione Toscana – ha affermato la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi durante il suo video-intervento di apertura della sessione politica – intende proseguire con forte convinzione l’attività ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 luglio 2022) Unper rendere i sistemi produttivi del comparto orticolo più sostenibili e capaci di rispondere sul piano di una sempre maggiore qualità e salubrità dei prodotti alle necessità dei consumatori. Tutto ciò rafforzando la collaborazione istituzionale tra le Regioni dell’Unione. Questa una delle più importanti novità, che ha visto latra i primi sottoscrittori, emerse dall’evento annuale della Rete Eriaff (Regioni europee per l’innovazione in agricoltura, foreste e alimentazione) che si è riunito nei giorni scorsi a Salonicco, ospitato dalla Regione greca della Macedonia centrale. “La Regione– ha affermato la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi durante il suo video-intervento di apertura della sessione politica – intende proseguire con forte convinzione l’attività ...

bechinigrassi : @liberalunicorno Non se si facesse un patto europeo. In quel caso, come si suol dire, glielo tireremmo in culo. - MarioBarberini3 : @elevisconti @Brunomgiordano E insiste con queste acrobazie dialettiche per dare senso ad una cosa che senso non ha… - girasole810 : RT @trambajolo: È stato un grande piacere tornare dopo alcuni anni a @LucisulLavoro. Dibattito anche oggi molto interessante, #Montepulcian… - paulman2022 : @MarioBarberini3 @elevisconti @PietroSalvatori Non so perché ma dal est europeo il patto era visto diversamente. Pe… - VisentiniLuca : RT @trambajolo: È stato un grande piacere tornare dopo alcuni anni a @LucisulLavoro. Dibattito anche oggi molto interessante, #Montepulcian… -