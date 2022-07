Pasta sfoglia contaminata | scatta il ritiro | il celebre marchio da evitare | Guarda

(Di martedì 12 luglio 2022) Richiamato un mix persenza glutine aRevolution per la “presenza nel prodotto dell'allergene arachide”. La segnalazione - come riporta il Fatto alimentare - arriva direttamente dal ministero della Salute. Le confezioni interessate in particolare sono quelle da 500 grammi con il numero di lotto 180222 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 18/02/2023. Il mixrichiamato è stato prodotto dall'azienda Revolution Srl, nello stabilimento di strada Battifoglia 12r, nella frazione di Sant'Andrea delle Fratte, comune di Perugia. Per via di tale richiamo, adesso a scopo precauzionale si raccomanda alle persone allergiche alle arachidi di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati. Il consumo del mix, invece, non è rischioso per ...

