Parità euro-dollaro: che cosa succede ora? (Di martedì 12 luglio 2022) L’euro e il dollaro hanno raggiunto la stessa valutazione dopo vent’anni. Che cosa accadrà ora? Quali saranno le contromisure da adottare? Una brutta notizia dal punto di vista economico. Dopo oltre vent’anni, uno spettro riprende ad agitarsi nell’economia italiana. Infatti, oggi l’euro e il dollaro hanno raggiunto la stessa valutazione. Un livello che non si vedeva dall’anno in cui è stato introdotto. A far crollare il valore dell’euro sui mercati, sicuramente c’è stato il rischio di un taglio delle forniture di gas russo per l’economia europea. Ma non è l’unica causa. Infatti, ciò che i mercati hanno temuto più di tutto è stata la prospettiva di una recessione provocata dall’aumento dei prezzi dell’energia. La BCE, purtroppo, rispetto alla ... Leggi su zon (Di martedì 12 luglio 2022) L’e ilhanno raggiunto la stessa valutazione dopo vent’anni. Cheaccadrà? Quali saranno le contromisure da adottare? Una brutta notizia dal punto di vista economico. Dopo oltre vent’anni, uno spettro riprende ad agitarsi nell’economia italiana. Infatti, oggi l’e ilhanno raggiunto la stessa valutazione. Un livello che non si vedeva dall’anno in cui è stato introdotto. A far crollare il valore dell’sui mercati, sicuramente c’è stato il rischio di un taglio delle forniture di gas russo per l’economiapea. Ma non è l’unica causa. Infatti, ciò che i mercati hanno temuto più di tutto è stata la prospettiva di una recessione provocata dall’aumento dei prezzi dell’energia. La BCE, purtroppo, rispetto alla ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La rincorsa del dollaro è finita. Euro e moneta statunitense di nuovo in parità dopo 20 anni - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #12luglio. #Pensioni, con l’#inflazione la spesa previdenziale… - classcnbc : MERCATI UE, APERTURA IN ROSSO ????-0,7% ????-0,4% ????-0,7% ????-0,3% Euro verso parità col dollaro a 1.0024 #Petrolio in… - BeBuonaGiornata : Siamo alla parità tra dollaro ed euro. Complimenti veri alla Ue e alla Bce: sono riuscite ad annullare l’unico vant… - DonChis67169310 : RT @petunianelsole: Aeroporti in tilt, taxi in sciopero, Uber fermi per scandalo, temperature in arrivo sopra i 40 gradi, emergenza covid r… -