Papa Francesco spiazza tutti | Sarò vescovo emerito di Roma

Avvenire_Nei : Messaggio. Il #Papa: cari #giovani, fate sentire la vostra voce per una nuova Europa - Agenzia_Ansa : Papa Francesco si mostra molto tagliente nella condanna dell'aborto e invita il presidente Usa Joe Biden a 'interro… - repubblica : Papa Francesco: 'Non ho intenzione di dimettermi, ma se succedesse vorrei essere solo vescovo emerito di Roma' - peterkama : Papa Francesco confessa: «In caso di dimissioni sarò Vescovo emerito di Roma e non resterò in Vaticano» - LauraValenza1 : Ci manca solo che Papa Francesco rassegni le dimissioni ora. Non è proprio il momento -

Semmai dovesse rinunciare al pontificato, cosa che al momento non ha alcuna intenzione di fare,non si farebbe chiamare "emerito" né vestirebbe la talare bianca, non vivrebbe in Vaticano né tornerebbe nella natia Argentina: sarebbe un semplice "vescovo emerito di Roma" e vorrebbe ...'Non ho nessuna intenzione di rinunciare, per il momento no'. È quanto affermato dain una intervista a tutto campo concessa alle giornaliste messicane Maria Antonieta Collins e Valentina Alazraki per il canale streaming ViX di Televisa Univision . In un estratto dell'...Il Vescovo di Pescia, Mons. Roberto Filippini esprime viva preoccupazione per la vicenda di aziende del territorio che versano in crisi economica a causa della situazione politica internazionale e non ...Intervistato alla TelevisaUnivision, papa Francesco ha affrontato il tema dell'aborto e delle sue dimissioni: "Non ho intenzione di dimettermi. Al momento no".