Papa Francesco: "In caso di dimissioni sarò vescovo emerito di Roma" (Di martedì 12 luglio 2022) commenta Papa Francesco ha spiegato in un'intervista che, in caso di dimissioni, vorrebbe essere considerato semplice 'vescovo emerito di Roma' e non 'Papa emerito'. Il Pontefice ha aggiunto che in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) commentaha spiegato in un'intervista che, indi, vorrebbe essere considerato semplice 'di' e non ''. Il Pontefice ha aggiunto che in ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Messaggio. Il #Papa: cari #giovani, fate sentire la vostra voce per una nuova Europa - repubblica : Papa Francesco: 'Non ho intenzione di dimettermi, ma se succedesse vorrei essere solo vescovo emerito di Roma' - vaticannews_it : #PapaFrancesco a @TUPrensa: se rinunciassi, rimarrei a Roma come vescovo emerito. Parla dell'ipotesi di andare a Sa… - LianaFuser : @russellcrowe Bellissima, vedrai papa Francesco ??? Goditi questo pomeriggio culturale. Vieni a trovarci a Trieste ??? - FarodiRoma : Papa Francesco ha nel cuore due grandi vecchi: Joseph Ratzinger e Raul Castro. Ma esclude per ora di aver pensato c… -