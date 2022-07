Papa Francesco e l’ipotesi delle dimissioni: “Non intenzione di rinunciare per il momento. Nel caso, sarei il vescovo emerito di Roma” (Di martedì 12 luglio 2022) Se si dimettesse, Papa Francesco non tornerebbe in Argentina: “Sono il vescovo di Roma, in quel caso sarei il vescovo emerito di Roma”. E in questa veste andrebbe a vivere a San Giovanni in Laterano. Anche se ribadisce che quella delle dimissioni è un’ipotesi remota: “Non ho nessuna intenzione di rinunciare, per il momento no”. E aggiunge: “Al momento non sento che il Signore me lo chieda. Se sentissi che me lo chiedesse, sì”. Bergoglio ne ha parlato in un’intervista a due giornaliste messicane, Maria Antonieta Collins e Valentina Alazraki, quest’ultima decana dei vaticanisti, per il canale streaming ViX di Televisa Univision. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Se si dimettesse,non tornerebbe in Argentina: “Sono ildi, in quelildi”. E in questa veste andrebbe a vivere a San Giovanni in Laterano. Anche se ribadisce che quellaè un’ipotesi remota: “Non ho nessunadi, per ilno”. E aggiunge: “Alnon sento che il Signore me lo chieda. Se sentissi che me lo chiedesse, sì”. Bergoglio ne ha parlato in un’intervista a due giornaliste messicane, Maria Antonieta Collins e Valentina Alazraki, quest’ultima decana dei vaticanisti, per il canale streaming ViX di Televisa Univision. ...

