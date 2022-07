Palinsesti La7, arriva l’uragano Caterina Balivo (Di martedì 12 luglio 2022) l’uragano Caterina Balivo colpisce ancora: dopo Rai e Mediaset, anche La7 ha presentato i Palinsesti della stagione televisiva 2022/2023. E se da un lato la rete di Urbano Cairo ha voluto puntare sui programmi che negli ultimi anni hanno confermato grandi risultati, dall’altro l’intenzione è quella di arricchirla con delle novità, prima fra tutte la presenza della conduttrice. Caterina Balivo non si ferma: il nuovo programma su La7 Caterina Balivo non ha nessuna intenzione di fermarsi: dopo aver debuttato su Tv8 lo scorso 22 giugno alla conduzione di Chi vuole sposare mia mamma?, a breve tornerà su Rai Due con Help – Ho un dubbio, adattamento nostrano del format inglese What Should I do, a partire dal 28 luglio. Ma non è ancora finita, perché la ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022)colpisce ancora: dopo Rai e Mediaset, anche La7 ha presentato idella stagione televisiva 2022/2023. E se da un lato la rete di Urbano Cairo ha voluto puntare sui programmi che negli ultimi anni hanno confermato grandi risultati, dall’altro l’intenzione è quella di arricchirla con delle novità, prima fra tutte la presenza della conduttrice.non si ferma: il nuovo programma su La7non ha nessuna intenzione di fermarsi: dopo aver debuttato su Tv8 lo scorso 22 giugno alla conduzione di Chi vuole sposare mia mamma?, a breve tornerà su Rai Due con Help – Ho un dubbio, adattamento nostrano del format inglese What Should I do, a partire dal 28 luglio. Ma non è ancora finita, perché la ...

