Palinsesti La7, arriva l'uragano Caterina Balivo (Di martedì 12 luglio 2022) ...sarà al timone del nuovo programma in preserale ? in onda tra la serie Padre Brown e il tg delle 20 ... " Puntiamo molto sui di lei - ha annunciato in conferenza stampa il patron di La7, Urbano Cairo - è ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022) ...sarà al timone del nuovo programma in preserale ? in onda tra la serie Padre Brown e il tg delle 20 ... " Puntiamo molto sui di lei - ha annunciato in conferenza stampa il patron di La7, Urbano Cairo - è ...

Pubblicità

La7tv : Un momento culturale con “In Onda Libri”, il nuovo format sui libri condotto da @concitadeg e che andrà in onda la… - fraversion : tre le novità dei palinsesti di La7. Caterina Balivo in preserale con un game show di parole (in collaborazione co… - lagiornalista99 : La7 presenta i palinsesti. Cairo: meriteremmo il tax credit - CenturrinoLuigi : RT @LucillaMasini: Cairo sui palinsesti di La7: «Nei talk è giusto dare voce a tutti. Il pubblico è intelligente». Solo io invece ho la sen… - FraLauricella : RT @La7tv: Diego Bianchi e #PropagandaLive rinnovano per altri tre anni. Presentazione palinsesti 2022/23 #La7, sai cosa vedi. https://t.… -