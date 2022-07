Palinsesti La7, arriva Caterina Balivo: avrà un game show nel preserale. Tutte le novità (Di martedì 12 luglio 2022) Il patron Urbano Cairo ha sciorinato i dati del suo gruppo dopo questi due anni difficili caratterizzati dalla pandemia 'che ha visto La7 sempre presente al 100%, senza mai chiudere un programma, dare ... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022) Il patron Urbano Cairo ha sciorinato i dati del suo gruppo dopo questi due anni difficili caratterizzati dalla pandemia 'che ha visto La7 sempre presente al 100%, senza mai chiudere un programma, dare ...

Pubblicità

La7tv : Benvenuta @caterinabalivo! ?? Nella fascia preserale debutterà con un nuovo game show. Presentazione palinsesti 2… - fraversion : tre le novità dei palinsesti di La7. Caterina Balivo in preserale con un game show di parole (in collaborazione co… - davidoskychoc : RT @La7tv: Benvenuta @caterinabalivo! ?? Nella fascia preserale debutterà con un nuovo game show. Presentazione palinsesti 2022/23 #La7,… - shareattiva : RT @La7tv: Benvenuta @caterinabalivo! ?? Nella fascia preserale debutterà con un nuovo game show. Presentazione palinsesti 2022/23 #La7,… - La7tv : Un momento culturale con “In Onda Libri”, il nuovo format sui libri condotto da @concitadeg e che andrà in onda la… -