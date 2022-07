Padel Expo sbarca in Italia e sceglie Fiera Roma (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Dal 20 al 22 gennaio 2023 in Fiera Roma si terrà Padel Expo Italy (www.PadelExpo.it), la manifestazione dedicata al mondo del Padel, edizione Italiana dell’iniziativa internazionale patrocinata e voluta dal Cluster Internacional de Padel, l’associazione spagnola con sede a Barcellona delle primarie aziende operanti nel settore del Padel. Padel Expo sceglie Roma in considerazione dello sviluppo che la disciplina del Padel ha avuto nella Capitale negli ultimi tre anni, diventando con i suoi 1.200 campi in 260 strutture e circa 80mila praticanti la “culla” del Padel Italiano. La scelta di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Dal 20 al 22 gennaio 2023 insi terràItaly (www..it), la manifestazione dedicata al mondo del, edizionena dell’iniziativa internazionale patrocinata e voluta dal Cluster Internacional de, l’associazione spagnola con sede a Barcellona delle primarie aziende operanti nel settore delin considerazione dello sviluppo che la disciplina delha avuto nella Capitale negli ultimi tre anni, diventando con i suoi 1.200 campi in 260 strutture e circa 80mila praticanti la “culla” delno. La scelta di ...

Pubblicità

zazoomblog : Padel Expo sbarca in Italia e sceglie Fiera Roma - #Padel #sbarca #Italia #sceglie #Fiera - LocalPage3 : Padel Expo sbarca in Italia e sceglie Fiera Roma - lifestyleblogit : Padel Expo sbarca in Italia e sceglie Fiera Roma - - StraNotizie : Padel Expo sbarca in Italia e sceglie Fiera Roma -