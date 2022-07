Ostigard-Napoli | è fatta | al Brighton 5 milioni più bonus

Pubblicità

DiMarzio : .@sscnapoli, i dettagli dell'affare #Ostigard ?? Arriva dagli inglesi del @OfficialBHAFC - marcoconterio : ?? ?? Kalidou Koulibaly vicino al #Chelsea. Il senegalese ha detto sì al #CFC che vuole chiudere in tempi rapidi per… - toro_df : @LattuadaGiacomo Ostigard il Toro lo ha trattato ed aveva pure accordo con gli inglesi. Il calciatore ha fatto sape… - EnzoSan69 : #Calciomercato #Napoli: #Insigne, #Mertens, #Koulibaly , ormai al @sscnapoli è fuga di massa e bisogna domandarsi i… - infoitsport : Napoli, è fatta per il difensore Ostigard: terzo rinforzo per Spalletti -

... ma al momento Giuntoli e Pompillo sono impegnati col Brighton per concludere. Koulibaly ... Ilvorrebbe il pagamento in massimo due rate. Ilha provato a fare il massimo, ma quell'...Sul mercato in ogni caso ilcontinua a lavorare per completare la rosa, anche in difesa. Il norvegesesarebbe il quarto difensore se restasse Koulibaly. Un possibile sostituto del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il noto agente suggerisce - alla CMIT TV - il difensore che il Napoli dovrebbe prendere con l'addio di Koulibaly ...