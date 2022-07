Osso: “Habiba” è il nuovo ‘come back’ (Di martedì 12 luglio 2022) Oriente e Occidente si fondono in “Habiba”, nuovo singolo di Osso che unisce culture diverse e differenti sound. Chi è Osso? Osso, pseudonimo di Ossama Addahre, è un artista italiano di origini marocchine. Cresciuto con la musica araba, a soli 11 anni impara a suonare la chitarra da autodidatta e a registrare i primi pezzi. Affascinato dalle melodie di Chab Khaled, si appassiona alla tecnica impeccabile di Chris Brown e, nel 2011, partecipa a Studio 2M, il contest canoro televisivo più seguito del Marocco. In Italia si presenta a X-Factor con il collega Mr. Rain con cui collabora al brano “Superstite”. Nel 2019 si rimette in gioco al Coca- Cola Future Legend, la music battle capitanata da illustri firme del panorama musicale italiano quali Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles. Durante la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 luglio 2022) Oriente e Occidente si fondono in “”,singolo diche unisce culture diverse e differenti sound. Chi è, pseudonimo di Ossama Addahre, è un artista italiano di origini marocchine. Cresciuto con la musica araba, a soli 11 anni impara a suonare la chitarra da autodidatta e a registrare i primi pezzi. Affascinato dalle melodie di Chab Khaled, si appassiona alla tecnica impeccabile di Chris Brown e, nel 2011, partecipa a Studio 2M, il contest canoro televisivo più seguito del Marocco. In Italia si presenta a X-Factor con il collega Mr. Rain con cui collabora al brano “Superstite”. Nel 2019 si rimette in gioco al Coca- Cola Future Legend, la music battle capitanata da illustri firme del panorama musicale italiano quali Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles. Durante la ...

