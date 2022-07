Orta di Atella | furto al centro commerciale | finta mamma ruba creme per 600 euro

(Di martedì 12 luglio 2022) Aveva nascosto nel passeggino 86 scatole di una crema viso di una nota marca per un valore di più di 600. In manette è finita una “” di 18 anni sorpresa are presso il supermercato Maury’s.di, sorpresa are al supermercato con un passeggino: in manette 18enne I carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

larampait : Ruba #cosmetici ad #OrtadiAtella: arrestata - casertafocus : ORTA DI ATELLA – Il talento di Alessandro Giordano, ammesso a soli 15 anni con il massimo dei voti al conservatorio… - NonnaMaria15 : RT @cronaca_di_ieri: 07/07/22 ORTA DI ATELLA (CE) - La città è sconvolta da un terribile lutto. Giuseppe Di Micco è venuto a mancare all’i… - mvolpe80 : @GennyDelVe “I talenti”. La mitomania prodotta da questa generazione di reporter da cameretta è una cosa che fa pa… - MenegazziMarina : RT @cronaca_di_ieri: 07/07/22 ORTA DI ATELLA (CE) - La città è sconvolta da un terribile lutto. Giuseppe Di Micco è venuto a mancare all’i… -

Campanianotizie

... Arzano, Buonabitacolo, Calabritto, Caposele, Casalvelino, Castel San Giorgio, Falciano del Massico, Foglianise, Nocera Inferiore,di, San Felice a Cancello, Sant'Antonio Abate, Terzigno -...Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.461 casi seguito da Aversa con 1.372 casi 977 i casi a Marcianise, 821 i casi a Maddaloni, 703 i casi adi, 698 i casi a ... Orta di Atella, piazza di spaccio in un palazzo di via Troisi: viavai di clienti in ogni ora del giorno e della notte ORTA DI ATELLA – In Orta di Atella, nella tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, per furto, una 18enne rumena. I militari dell’Arma, allertati dalla cen ...Fioccano le lamentale tra i residenti di via Massimo Troisi a Orta di Atella per la possibile presenza di una piazza di spaccio all’interno di un appartamento di un palazzo. In qualsiasi orario del gi ...