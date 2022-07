Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 13 Luglio 2022 | Leone energico

Leggi su zon

(Di martedì 12 luglio 2022) L’diFox per oggi,13Ariete Domani si preannuncia una giornata piuttosto difficile, per colpa di una Luna storta. Nelle prossime ore sarà più faticoso ragionare, anche sulle piccole cose, portare avanti tutto. Provate a non arrabbiarvi al primo contrattempo! Rispetto allo scorso anno, adesso siete ripartiti bene. Serve pazienza, non si può pensare di ottenere tutto subito. Toro Domani vi aspetta una bella giornata illuminata da Luna e Marte favorevoli. Finalmente vi state accorgendo di essere usciti dal periodo cupo e state ritrovando la fiducia nel futuro. Weekend interessante per i nuovi incontri. Gemelli Domani partiranno tre giornate particolarmente promettenti. Nelle prossime ore potreste mettere in campo tutta la creatività, lavorare su qualcosa di nuovo e bello ...