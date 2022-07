OMS: il Covid rimane un'emergenza internazionale (Di martedì 12 luglio 2022) L'allarme sul Covid di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità: "Mi preoccupo perché i casi di Covid 19 continuano ad aumentare, accrescendo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) L'allarme suldi Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità: "Mi preoccupo perché i casi di19 continuano ad aumentare, accrescendo la ...

