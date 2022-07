Omicron 5, ecco perché lo scienziato Eric Topol la considera la “variante più pericolosa mai vista” (Di martedì 12 luglio 2022) Da giorni lo scienziato statunitense Eric Topol su Twitter avverte sui rischi di Omicron 5 allertando chi legge sulla sua pEricolosità e sulla velocità di diffusione a livello globale. In un tweet Topol, fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute, ha linkato un suo ampio e secondo intervento sulla “variante BA.5” che “ha una maggiore evasione immunitaria rispetto alle altre sotto varianti di Omicron” come è possibile facilmente comprendere analizzando anche solo i dati ufficiali dei nuovi contagi. Ed è per questo che in un contributo sul Washington Post l’esperto l’ha definita la variante più pEricolosa mai vista. Proprio “a causa della sua gravità dell’evasione immunitaria e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Da giorni lostatunitensesu Twitter avverte sui rischi di5 allertando chi legge sulla sua polosità e sulla velocità di diffusione a livello globale. In un tweet, fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute, ha linkato un suo ampio e secondo intervento sulla “BA.5” che “ha una maggiore evasione immunitaria rispetto alle altre sotto varianti di” come è possibile facilmente comprendere analizzando anche solo i dati ufficiali dei nuovi contagi. Ed è per questo che in un contributo sul Washington Post l’esperto l’ha definita lapiù polosa mai. Proprio “a causa della sua gravità dell’evasione immunitaria e ...

