Omicidio Willy | i fratelli Bianchi sono nullatenenti | lo Stato dovrà pagare 550mila euro alla famiglia del ragazzo

(Di martedì 12 luglio 2022) I, condannati all'ergastolo per l'del 21enneDuarte Monteiro a Colleferro (Roma), risultanoe per questo ladelrischia di non ricevere i ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - fanpage : Omicidio Willy Ergastolo per i fratelli Bianchi - globalistIT : - Corriere : I familiari di Willy rischiano di non avere risarcimenti (perché i fratelli Bianchi sono nullatenenti) -

Leggi Anche, i fratelli Bianchi non sconteranno l'ergastolo nello stesso carcere Leggi Anche, Marco Bianchi: 'Io e mio fratello non siamo mostri, combatterò per la ...Dopo aver perso un figlio in quel modo così brutale, deve essere l'ultimo dei loro pensieri, ma tra i risvolti della sentenza dell'diMonteiro Duarte potrebbe esserci anche una beffa: la famiglia del 21enne di Paliano, almeno in prima battuta, rischia di non vedere un centesimo del risarcimento disposto dalla Corte ...I fratelli Bianchi, sottolinea l'avvocato della parte civile nel processo Domenico De Marzi a La Repubblica, "sarebbe difficile intentare una causa civile per avere i soldi. Sarebbe complicato capire ...Quando la sentenza di condanna sarà definitiva, i genitori e la sorella del 21enne ucciso a Colleferro (Roma) potranno chiedere un indennizzo da parte dello Stato ...