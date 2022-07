Olanda, il lavoro da casa diventa un “diritto legale”. Si attende solo il via libera del Senato: “Lavoratori più felici e produttivi” (Di martedì 12 luglio 2022) Pochi giorni fa il parlamento olandese ha approvato una proposta di legge, promossa dai partiti GroenLinks (sinistra Verde) e D66 (sinistra liberale), per rendere il lavoro da casa un “diritto legale”: se approvata, la misura renderebbe i Paesi Bassi una delle prime nazioni a garantire per legge la flessibilità del lavoro a distanza per quelle professioni per cui è possibile lavorare da casa. La proposta di legge è stata confermata dalla camera bassa olandese, quindi si attende l’esito del voto del Senato prima che la misura possa essere ufficialmente adottata nel Paese: in base al testo della proposta, si apprende che i datori di lavoro sarebbero obbligati a “prendere in considerazione le richieste dei dipendenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Pochi giorni fa il parlamento olandese ha approvato una proposta di legge, promossa dai partiti GroenLinks (sinistra Verde) e D66 (sinistrale), per rendere ildaun “”: se approvata, la misura renderebbe i Paesi Bassi una delle prime nazioni a garantire per legge la flessibilità dela distanza per quelle professioni per cui è possibile lavorare da. La proposta di legge è stata confermata dalla camera bassa olandese, quindi sil’esito del voto delprima che la misura possa essere ufficialmente adottata nel Paese: in base al testo della proposta, si apprende che i datori disarebbero obbligati a “prendere in considerazione le richieste dei dipendenti di ...

