Oggi 12 luglio, San Leone I Abate: la cura amorevole dei poveri è alla base della sua vita (Di martedì 12 luglio 2022) E' stato uno dei più importanti abati del monastero di Cava de Tirreni in Campania, e ha dedicato la vita al servizio dei poveri. La sua vita, condotta in modo austero e semplice, fu d'esempio anche per la nobiltà locale. Nel monastero di Cava de' Tirreni in Campania, il Santo Abate ha provveduto ai poveri L'articolo proviene da La Luce di Maria.

