Nuove grane per Trump | chi è che lo accusa

Pubblicità

laRegione

I partiti chiedono spazio, nel frattempo al Comune leda affrontare si susseguono: dal ... nella prospettiva di breve e medio periodo, c'è l'intenzione di individuarerisorse per il ...Perché leda risolvere, per 'BoJo', sono cominciate quasi subito. Ben prima del caso Pincher, ... Non così per la sua maggioranza, che a giugno (doporivalazioni sul partygate) è uscita ... Nuove grane per Johnny Depp, stavolta costretto a patteggiare Nuove dure accuse contro Donald Trump. Durante la settima udienza della commissione parlamentare d'inchiesta sull'assalto a Capitol Hill, avvenuto il 6 gennaio 2021, l'ex avvocato della Casa Bianca ...Ormai il partito è una polveriera, dopo l'esclusione da Whatsapp di Igor Gelarda, fondatore del gruppo consiliare a Palermo, e le liti interne per gli assessorati nel capoluogo, la nuova polemica col ...