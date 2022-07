Novità per Caterina Balivo: condurrà un game show tutti i giorni su La7 (Di martedì 12 luglio 2022) Caterina Balivo torna riccia e anche in tv tutti i giorni. E’ al settimo cielo la conduttrice che dopo due anni di pausa e un programma attualmente in onda che non è il massimo del divertimento sbarca su La7. Caterina Balivo alla conduzione di un game show, questa la Novità alla presentazione dei palinsesti 2022-2023. La rete conferma la precedente impostazione, punta sull’informazione ma arriva Caterina Balivo a cui è affidato il compito di risvegliare l’intrattenimento. Sul suo profilo social si mostra al tramonto, riccia come tanti anni fa e con una frase: “Ricordati non si vince sempre. Ricordati anche che c’è chi non vince mai”. Il programma di Caterina Balivo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 luglio 2022)torna riccia e anche in tv. E’ al settimo cielo la conduttrice che dopo due anni di pausa e un programma attualmente in onda che non è il massimo del divertimento sbarca su La7.alla conduzione di un, questa laalla presentazione dei palinsesti 2022-2023. La rete conferma la precedente impostazione, punta sull’informazione ma arrivaa cui è affidato il compito di risvegliare l’intrattenimento. Sul suo profilo social si mostra al tramonto, riccia come tanti anni fa e con una frase: “Ricordati non si vince sempre. Ricordati anche che c’è chi non vince mai”. Il programma di...

