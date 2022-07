Nord e Sud nelle mani dei politici mestieranti (Di martedì 12 luglio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 11 luglio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Né perfetta né imperfetta. La tempesta abbattutasi su Montecitorio (si votava il decreto legge sugli Aiuti presentato dal premier Draghi), è stata semplicemente comica, ”figlia” adattabile più a uno scenario di provincia che al regno meteorologico. Sul palcoscenico, in contemporanea, la lega di Matteo Salvini per la parte settentrionale del Paese e, per la parte meridionale, Giuseppe Conte con quel che resta dei Cinque Stelle. Entrambi i lider con motivazioni diverse minacciavano sfracelli per poi piegarsi docilmente davanti al voto di fiducia. Ma, sembrano ora gridare (soprattutto il capo grillino), non è detta l’ultima parola: c’è ancora il Senato che potrebbe prestarsi a un’imboscata molto pericolosa. Montecitorio e Palazzo Madama distano pochi metri ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 11 luglio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Né perfetta né imperfetta. La tempesta abbattutasi su Montecitorio (si votava il decreto legge sugli Aiuti presentato dal premier Draghi), è stata semplicemente comica, ”figlia” adattabile più a uno scenario di provincia che al regno meteorologico. Sul palcoscenico, in contemporanea, la lega di Matteo Salvini per la parte settentrionale del Paese e, per la parte meridionale, Giuseppe Conte con quel che resta dei Cinque Stelle. Entrambi i lider con motivazioni diverse minacciavano sfracelli per poi piegarsi docilmente davanti al voto di fiducia. Ma, sembrano ora gridare (soprattutto il capo grillino), non è detta l’ultima parola: c’è ancora il Senato che potrebbe prestarsi a un’imboscata molto pericolosa. Montecitorio e Palazzo Madama distano pochi metri ...

