“Nonnina prepara soldi e gioielli” | così hanno tentato di truffare un’anziana di Ischia

(Di martedì 12 luglio 2022) Erano quasi riusciti aper poi scappare con denaro e oggetti di valore. I fatti sono accaduti ad, nel pomeriggio di ieri mercoledì 11 luglio. I poliziotti del del Commissariato disono intervenuti in un bar nei pressi dell’area imbarchi del porto per la segnalazione di una truffa ai danni una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

ekuonews.it

Cercano di truffarla, ma lamanda all'aria il tentativo di estorcerle 500 euro più gli ori. È successo ieri in un ... allora la finta nipote le fornisce le istruzioni: "tutto, anche i ...... nel corso di una manifestazione al monumento dellacon la bandiera sovietica eretto a ... 17.32 " Nunzio a Kiev: "Sivisita di mons. Gallagher, Segretario vaticano" Si sta preparando" ... Il ruggito / Teramo cancellata – ekuonews.it Venti i quadri animati: in azione i cavalli, il maniscalco, il ciabattino, la donna che stende la pasta o che prepara la polenta. Un tuffo nel passato quando le comunità erano più povere ma più solida ...Elisa Isoardi, sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, rivendica il suo diritto di non essere moglie e madre: “L’importante è sentirsi ...