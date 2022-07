Non viene riconosciuta: cosa succede alla moglie di Jovanotti al Jova Beach Party (Di martedì 12 luglio 2022) Francesca Valiani, compagna del cantante, è stata fermata dalla sicurezza mentre stava cercando di salire sul palco e il video è diventato virale sui social network Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 luglio 2022) Francesca Valiani, compagna del cantante, è stata fermata dsicurezza mentre stava cercando di salire sul palco e il video è diventato virale sui social network

Pubblicità

marcodimaio : Vedere in tendenza #ZelenskyWarCriminal lascia senza parole. Mentre l’Ucraina viene martoriata, la propaganda filor… - AlbertoBagnai : Impressionante il fatto che Twitter, che in audizione non è venuto, ha ristrutturato la procedura di segnalazione s… - marcocappato : Tremonti inventò il meccanismo in base al quale il vostro 8 per mille, se non lo date a nessuno, non va allo Stato,… - FiomFirenze : 'Non c'è un prodotto che garantisca delle marginalità di profitto così alte. Dal momento in cui un prodotto costa 2… - ittogabur : @Beaoh11 @dottorbarbieri Viene il dubbio che non leggano la lista aggiornata dei defunti e di coloro che hanno subi… -