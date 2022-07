“Non c'è democrazia”. Maglie gela Draghi: “È arrivato il momento...” (Di martedì 12 luglio 2022) Mario Draghi con le spalle al muro. Giovedì sarà il giorno decisivo per la tenuta del governo italiano, con Maria Giovanna Maglie che loda i partiti che stanno facendo richieste al premier, senza rimanere passivi davanti all'azione dell'esecutivo. La giornalista è ospite dell'edizione del 12 luglio di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione, e sviscera il proprio pensiero: “È arrivato il momento che i partiti che hanno concorso a questo presunto governo di unità nazionale dicano la loro. Siamo a molti mesi prima delle elezioni, suppongo che si voterà la prossima estate, quindi suppongo che in 7-10 mesi alcuni partiti possono sperare di riprendere un minimo di contatto con l'astensionismo, la rabbia, la pancia. Se la gente quando apre il portafogli ragiona con la pancia non mi ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Mariocon le spalle al muro. Giovedì sarà il giorno decisivo per la tenuta del governo italiano, con Maria Giovannache loda i partiti che stanno facendo richieste al premier, senza rimanere passivi davanti all'azione dell'esecutivo. La giornalista è ospite dell'edizione del 12 luglio di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione, e sviscera il proprio pensiero: “Èilche i partiti che hanno concorso a questo presunto governo di unità nazionale dicano la loro. Siamo a molti mesi prima delle elezioni, suppongo che si voterà la prossima estate, quindi suppongo che in 7-10 mesi alcuni partiti possono sperare di riprendere un minimo di contatto con l'astensionismo, la rabbia, la pancia. Se la gente quando apre il portafogli ragiona con la pancia non mi ...

