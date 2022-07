Pubblicità

Quotidiano di Sicilia

Per la prima prova su strada di Ariya,sceglie la capitale della sostenibilita', Stoccolma, e un susseguirsi di strade silenziose, ... per esaltare la vettura chenuovi standard per la ...Per la prima prova su strada di Ariya,sceglie la capitale della sostenibilità, Stoccolma, e un susseguirsi di strade silenziose, ... per esaltare la vettura chenuovi standard per la ... Nissan fissa nuovi parametri per la mobilità elettrica Sono due le importanti novità che Nissan ha presentato a Francoforte, Qashqai e-POWER e Ariya, si tratta di due inediti prodotti che rappresentano le basi della ...Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - Sono due le importanti novità che Nissan ha presentato a Francoforte, Qashqai e-Power e Ariya, si tratta di due inediti prodotti che rappresentano le basi della nuova str ...