Nicoletta Chiadroni | chi è la moglie di Francesco Giorgino? Età | data di nascita | marito | figli | lavoro | FOTO | Instagram

Pubblicità

DonnaGlamour : Chi è Nicoletta Chiadroni, moglie di Francesco Giorgino -

Donna Glamour

Tutti conoscono Francesco Giorgino, giornalista e storico volto del Tg1, ma molti non sanno chi è la moglie: ecco tutto quello che c'è da sapere suè il grande amore di Francesco Giorgino, il noto volto del giornalismo televisivo italiano tra i conduttori storici del Tg1. Partiamo alla scoperta della sua ...La vita privata di Francesco Giorgino Francesco Giorgino è sposato dal 2009 con, che lavora come aiuto regista alla Rai. La coppia vive a Roma da anni per motivi professionali e ... Chi è Nicoletta Chiadroni, moglie di Francesco Giorgino Tutti conoscono Francesco Giorgino, giornalista e storico volto del Tg1, ma molti non sanno chi è la moglie: tutto su Nicoletta Chiadroni ...