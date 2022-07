Nello scontro scatenato da Musk, a perdere sarà solo Twitter (Di martedì 12 luglio 2022) Come due sposi ai ferri corti, Elon Musk e Twitter finiranno in tribunale. Il problema è che i due si erano solo promessi il sì, senza mai indossare le fedi al dito. Colpa di Twitter, sostiene Musk, visto che la società non vuole rivelargli il numero esatto di account fake; colpa di Musk, ribatte Twitter, che incolpa l’imprenditore di non voler rispettare i patti dell’accordo. Di quella che, sulla carta, poteva essere una delle acquisizioni più importanti della storia recente, rimangono invece solo le macerie. Venerdì si è consumato l’ultimo capitolo – che sia quello definitivo è presto per dirlo – con il capo di Tesla che ha deciso di non voler più continuare nella trattativa e il social network che è pronto a portarlo in giudizio. La partita verrà ... Leggi su formiche (Di martedì 12 luglio 2022) Come due sposi ai ferri corti, Elonfiniranno in tribunale. Il problema è che i due si eranopromessi il sì, senza mai indossare le fedi al dito. Colpa di, sostiene, visto che la società non vuole rivelargli il numero esatto di account fake; colpa di, ribatte, che incolpa l’imprenditore di non voler rispettare i patti dell’accordo. Di quella che, sulla carta, poteva essere una delle acquisizioni più importanti della storia recente, rimangono invecele macerie. Venerdì si è consumato l’ultimo capitolo – che sia quello definitivo è presto per dirlo – con il capo di Tesla che ha deciso di non voler più continuare nella trattativa e il social network che è pronto a portarlo in giudizio. La partita verrà ...

